Carmen Geiss: Erste Worte nach der OP! Sie meldet sich aus dem Krankenhaus

Kurz nach der Operation meldet Carmen sich bei ihren Fans und gibt ihnen ein Update. "Operation gelungen, Patientin wohlauf! Unglaublich, was drei kleine Steinchen so alles anrichten können! Da wühlt man den ganzen Körper auf, nur um dann festzustellen: Das war’s?! Drei Winzlinge?!", schreibt sie aus dem Krankenhausbett. Die OP scheint sie sehr gut weggesteckt zu haben. "Mir geht es sensationell gut. Ich bin fit wie ein Turnschuh", so Carmen.