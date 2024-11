Carmen Geiss: „Meine Kinder werden immer reicher“ – doch es gibt einen Haken

Seit fast 14 Jahren zieht die Familie Geiss ihre Zuschauer in ihren Bann. Shania und Davina, einst kleine Mädchen, sind heute erfolgreiche Influencerinnen und verdienen mit Hunderttausenden Followern auf Instagram und TikTok sowie ihrer Show „Davina & Shania – We Love Monaco“ ihr eigenes Geld. Kein Wunder also, dass Mutter Carmen stolz auf ihre Töchter ist.

So schön es auch sein mag, der Ruhm bringt auch Schattenseiten mit sich. Wie Carmen in einem Interview mit T-Online offenbarte, kämpfen die jungen Frauen mit unerwünschten Nachrichten: „Davina ist da sensibler. Sie liest zwar keine Kommentare, schaut aber in ihre Nachrichten. Leider bekommt sie oft anstößige Fotos geschickt. Das ist einfach nur ekelhaft“. Da solche Nachrichten strafbar sind, gehen Carmen und Davina zusammen mit ihren Anwälten gegen die Absender vor.

„Meistens gelingt es uns, herauszufinden, wer die Nachrichten geschickt hat. Es ist zwar lästig, aber wir wollen diesen Leuten keine Plattform bieten. Shania und Davina sind noch jung und haben nicht die Lebenserfahrung der Männer, die solche Dinge schicken. Es ist einfach schrecklich, und deshalb wehre ich mich entschieden dagegen“, erklärt Carmen.