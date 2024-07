Davina Geiss kommt am 30. Mai 2003 in Monaco zur Welt – ein riesiges Geschenk für ihre Eltern, die davor ganze neun Fehlgeburten verkraften müssen. Da Davina Geiss' Geburt zufällig auf den monegassischen Muttertag fällt, erlebt Mama Carmen Geiss sogar eine ganz besondere Überraschung. Wie sie im Podcast "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" verrät, steht nach der Geburt plötzlich Prinzessin Caroline mit Geschenken vom Roten Kreuz im Zimmer. Robert Geiss ergänzt: "Davina bekommt ihre erste Kette von der Prinzessin geschenkt."

Die Millionärstochter wächst mit Schwester Shania, die 2004 zur Welt kommt, nicht nur im absoluten Luxus auf – Davina Geiss steht im Alter von acht Jahren auch das erste Mal vor der Kamera. Seit der Ausstrahlung der allerersten Folge "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" im Jahr 2011 wird sie in der Doku-Soap in ihrem Alltag mit der Familie begleitet. Mittlerweile haben sie und Shania ein eigenes TV-Format: "Davina & Shania – We love Monaco" begleitet die "Geisschen" zwischen Jet-Set, Shopping in Monaco und in ihrer ersten eigenen WG. Auch bei "GRIP - Promi Kart Masters" geht Davina 2021 mit ordentlich PS an den Start.