Carmen Geiss: "Schlechter Tag" - Ärger in Saint-Tropez

Auf dem Social-Media-Account von Carmen Geiss zeigt sie sich in einem schwarzen Jumpsuit mit frisch gestylten Harren. Die 59-Jährige steht auf ihrer Terrasse und im Hintergrund ist zu erkennen, dass es leicht regnet. Sie strahlt trotzdem in die Kamera und erzählt ihrer Community: "Ja, meine Lieben! Das ist mal ein schlechter Tag in Saint-Tropez. Aber dank meiner 'Hairdreams' habe ich wenigstens einen guten Haar-Tag!" Robert Geiss, der das Video seiner Gattin aufgenommen hat, ergänzt aus dem Off: "Ja, Carmen hat die Haare schön."