Oh je! Was ist nur bei Carmen Geiss los? Für ihre neusten Fotos muss die Millionärs-Gattin nun eine herbe Kritik verkraften...

Arme ! Dass die Power-Blondine gerne mal ein paar Einblicke aus ihrem Privatleben mit ihren Fans via Social Media teilt, ist definitiv nichts Neues. Ihre neusten Bilder sorgen nun jedoch für teilweise Negativ-Aufsehen...

Carmen & Robert Geiss: Pleite-Schock!

Carmen Geiss postet Party-Bilder

Via postet Carmen Geiss nun ein paar Bilder, die sie und Robert bei ihrer Barbeque Party zeigen. Carmen und Robert wirken dabei glücklich und ausgelassen und Carmen setzt sich wie immer gekonnt in Szene. Vor allem mit ihrem Outfit zieht Carmen alle Blicke auf sich! Die Power-Frau hat sich nämlich für diesen Anlass für ein hautenges goldenes Kleid entschieden, welches ihre Figur perfekt in Szene setzt. Eigentlich ein absolut gelungener Look! Doch einigen ihren Fans scheinen die Bilder überhaupt nicht zu gefallen...

Carmen wird hart angefeindet

Wie unter den Bildern von Carmen deutlich wird, sind ist ein Teil ihrer Anhänger von dem Aussehen der Millionärs-Gattin alles andere als begeistert. So sind sie der Meinung, dass Carmen einfach zu viele -Op's durchführen ließ. Es ist zu lesen: "Sieht klasse aus ...allerdings tut dir dein Botox echt nicht gut ...du wirst immer und immer mehr zur Katzen Lady!" Autsch! Ein Glück jedoch, dass der Großteil von Carmens Community der Kult-Blondine gegenüber positiv gestimmt ist. So lassen sich ebenfalls eine Vielzahl von Komplimenten unter dem Schnappschuss finden, wie: "Dein Kleid ist auch klasse..." sowie "OMG dein Kleid ist sooo wunderschööön." Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Carmen die Negativ-Kommentare nicht all zu sehr zu Herzen nimmt.

