Carmen Geiss: Tränen-Drama! Ihre Nerven liegen blank!

Wie furchtbar! Eigentlich könnte bei den Geissens alles so schön sein. Gerade erst beendete die Millionärs-Familie ihre Weltreise. Doch jetzt der Schock! Wie es scheint, läuft es bei Carmen und Robert momentan überhaupt nicht gut...

Carmen Geiss bricht in Tränen aus

In der neusten Folge der Geissens konnten ihre Fans nun mitbeobachten, wie Carmen vollkommen aufgelöst ihren Tränen freien Lauf ließ. Der Grund: Carmen und Robert bekamen einen Anruft, dass in Carmens Liebslings-Domizil, ihrem Haus in Valberg, ein Wasserschaden für mächtig Verwüstung gesorgt hat. Carmen schluchzt vor der Kamera: "Mein schönes Haus! Horror." Wie traurig! Doch damit nicht genug! Der Wasserschaden ist nicht der einzige Vorfall, der sich in dem Domizil der Geissens ereignete...

Feuer-Drama bei Carmen und Robert

Erst im Dezember 2017 brach in dem Anwesen der Geissens in Valerg ein Feuer aus. Damals ging man davon aus, dass es sich dabei um Brandstiftung handelte. Ob sich Carmen und Robert in Anbetracht der Negativ-Ereignisse für einen Haus-Verkauf entscheiden werden? Wir können gespannt sein! Bleibt nur zu hoffen, dass Carmen diesen traurigen Zwischenfall gut übersteht...