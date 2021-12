Carmen & Robert Geiss: Tränen-Drama unterm Weihnachtsbaum

Carmen und Robert sind echte Familienmenschen. Deshalb freuen sie sich ganz besonders auf die Feiertage mit ihren Töchtern Shania und Davina in Valberg. "Dass wir selbst in diesen schwierigen Zeiten als Familie zusammen Weihnachten feiern können, ist uns das Wichtigste. In unserem Haus in den Bergen sind wir eigentlich immer im Winter und können an Weihnachten das Festessen und die Bescherung genießen", erzählt Robert im Interview mit der "BILD"-Zeitung.