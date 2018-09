Carmen Geiss: Frisuren-Hammer! Sie ist komplett ERGRAUT!

Was für eine Überraschung! Die überzeugte Blondine Carmen Geiss war beim Frisör und wagte sich tatsächlich an eine neue Haarfarbe heran - und zwar grau! Hat sich die -Millionärin etwa von Birgit Schrowange inspirieren lassen? Ganz so weit ging Carmen dann doch nicht: Statt natürliche graue Haare zu tragen, ließ sie sich den angesagten Granny-Look färben und kommentierte ihre Veränderung bei ironisch: "Ich habe mir mal meines Alters entsprechend einen Granny Look machen lassen. 50 mal anders." Ihre Fans finden das Resultat jedenfalls super.

Carmen Geiss: So sieht sie ohne Extensions aus

Carmen Geiss: Kürzlich noch brünett

Eigentlich kennen die Fans als überzeugte Blondine. Seit Bgeinn ihrer Karriere trägt sie ihre Haare lang und hell. Damit ist jetzt aber völlig überraschend Schluss!

Die Haare des TV- sind deutlich dunkler, nur unten werden sie wieder etwas blonder. Die Fans sind jedenfalls total begeistert! "Wunderschön, liebe Carmen" oder "Coole Farbe", überhäufen sie die Zweifach-Mama mit Komplimenten.

Carmen Geiss zeigte sich ohne Extensions

Kürzlich zeigte sich Carmen Geiss schon ohne ihre Extansions und überraschte ihre Fans - zumindest für einen Moment - mit einem ganz natürlich Look. Mal schauen, was sie sich als nächstes einfallen lässt...