Carmen & Robert Geiss: Alles nur geklaut!

Billiger Abklatsch oder clevere Mode-Demokratisierung? Fakt ist: Die Preise bei Geissini liegen deutlich unter denen der Luxus-Originale. Statt knapp 1300 Euro für ein Kleid von Zimmermann zahlen Fans hier um die 190 Euro – ein echtes Schnäppchen für den Jetset-Look. Und mal ehrlich: Wer will nicht aussehen wie eine Millionärsgattin, ohne gleich das Konto zu sprengen? Doch darf man das eigentlich – sich so dreist von Fremd-Kreationen inspirieren lassen? "Inspiration ja – exakte Kopie nein", erklärt Markenrechtsanwalt Dr. Felix König. "Solange die Schnitte, Farben und Muster verändert sind und keine eingetragenen Markenzeichen übernommen werden, ist das rechtlich gesehen keine Urheberrechtsverletzung. Mode genießt in Deutschland nur eingeschränkten Schutz. Problematisch wird es erst, wenn ein durchschnittlicher Betrachter denkt, er halte das Original in der Hand."