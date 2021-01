Carmen Geiss & Robert Geiss: Doppeltes Glück! Jetzt soll es jeder wissen!

Wie Robert Geiss nun verrät, wartet auf alle TV-Fans heute Abend eine Doppelfolge von "Die Geissens". So erklärt er: "Heute ist es wieder soweit und wir kommen mit einer neuen Doppel Folge auf RTLZWEI!! Miami war super witzig für uns. Have Fun!!!" Wow! Ihre Anhänger haben somit also die Möglichkeit, gleich in den doppelten Genuss der Kult-Sendung zu kommen. Das so eine Nachricht von Roberts treuer Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...