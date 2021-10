Carmen Geiss und Robert Geiss: Jetzt redet sie über das traurige Aus

Via "Instagram" erklärt Carmen nun zu einem ihrer jüngsten Posts, auf dem sie mit Robert Geiss im Privatjet zu sehen ist: "Jetzt geht es wieder Richtung Heimat vorbei mit den wunderschönen 3 Urlaubstage!!" Oh je! Für Carmen gingen die Urlaubstage scheinbar viel zu schnell vorüber und ist noch gar nicht auf Alltag eingestellt. Eine Tatsache, die auch ihre Fans absolut nachvollziehen können! So heißt es unter dem Beitrag von Carmen: "Guten Flug" und "Habt ein schönes Wiedersehen mit den Kindern". Mehr Fan-Support geht wohl kaum! Wann Carmen und Robert wohl das nächste Mal eine gemeinsame Reise antreten werden? Carmen wird es ihrer Community sicherlich via "Instagram" verraten...