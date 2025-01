Carmen Geiss zeigt ihren neuen Mann: Er ist viel jünger als Robert!

"Show your ass," ruft Carmen aus ihrem Schlafzimmer – doch die provokante Aufforderung scheint nicht an Ehemann Robert gerichtet zu sein. Stattdessen steht plötzlich ein halbnackter, junger Mann mit durchtrainiertem Sixpack neben der 59-Jährigen.

Kurz darauf stellt Carmen den jungen Mann sogar als "mein Zukünftiger" vor. In der nächsten Szene folgt prompt die Frage: "Do you want to marry me?". Hat die Kult-Blondine etwa einen Neuen und plant, Robert zu verlassen?