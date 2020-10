Carmen Geiss jung: So sexy war die Millionärin früher

Im Herzen ist Carmen Geiss, trotz mehrerer Millionen auf dem Konto, bis heute eine bodenständige Kölnerin geblieben. Früher arbeitete die Millionärin als einfache Angestellte in einem Fitnessstudio. Einzig die guten Gene wurden ihr wohl in die Wiege gelegt, so sicherte sich Carmen Geiss im Jahr 1982 im Alter von 17 Jahren den Titel als „Miss Fitness“. Die Begegnung mit dem aufstrebenden Unternehmer Robert Geiss stellte Ende der 80er Jahre ihr Leben auf den Kopf. Als Carmen in dessen Firma "Uncle Sam" einen Job als Verkäuferin annahm, verliebte sie sich in ihren Chef. Die Hochzeit folgte 1994! Eine Liebesgeschichte wie aus dem Bilderbuch...