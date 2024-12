Carmen Nebel: So anders sah sie früher aus!

So erfolgreich und beliebt ihre Sendungen auch waren: Den Wunsch, ins Fernsehen zu kommen hatte Carmen Nebel nicht immer. Die gebürtige Sächsin begann nach der Schule ein Studium in Germanistik, Anglistik und Pädagogik in Berlin und arbeitete danach zunächst als Deutsch- und Englischlehrerin. Irgendetwas muss ihr aber doch gefehlt haben in ihrem Beruf, denn 1979 machte sie bei einem Talentwettbewerb mit, der sie kurzerhand vor die TV-Kameras katapultierte. Weg von der Schultafel, rein ins Studio – fünf Jahre lang jonglierte Carmen Nebel ihre Lehrtätigkeit mit ihrem neuen Job als Programmansagerin beim "Deutschen Fernsehfunk" in der DDR, bis sie sich ab 1984 ganz auf ihre Karriere als Moderatorin konzentrierte.