Andrea Berg & Maite Kelly: Pikante Beichte! "... Sex, Männer und alles, was dazwischen schiefläuft."

Obwohl beide Frauen in der Schlagerwelt erfolgreich sind – Andrea ist seit Jahren auf den oberen Rängen der Hitparaden und Maite hat sich von der Kelly Family zur Solo-Künstlerin entwickelt – bleibt ihre Freundschaft völlig bodenständig. Trotz ihrer prominenten Karrieren betonen sie immer wieder, wie wichtig echte Freundschaften für sie sind. Ihre gemeinsamen Abende haben es in sich! Im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" plauderte Maite jetzt ganz offen, worüber sie bei ihren legendären Trinkrunden sprechen.

Auf die neugierige Frage von Moderator Daniel Boschmann (44), was die beiden denn genau besprechen, antwortete Maite mit einem verschmitzten Lächeln: "Die Hauptthemen sind dann Sex, Männer und alles, was dazwischen schiefläuft." Ihre Offenheit schien ihr dabei überhaupt nicht peinlich zu sein. Sie fügte lachend hinzu: "Das gehört uns. Und wir genießen das sehr, und kein Therapeut kann das toppen." Mit dieser humorvollen Bemerkung zeigte Maite, wie wertvoll diese gemeinsamen Momente für sie sind – besonders nachdem sie kürzlich einen fiesen Kommentar von Thomas Gottschalk (74) zu ihrer Figur einstecken musste. In diesen Gesprächen mit Andrea findet sie offenbar genau das, was ihr gut tut: eine Mischung aus Ehrlichkeit, Spaß und tiefem Vertrauen.

