Carmen & Robert Geiss: Verurteilt! Kollegah muss 100.000 Euro zahlen

Zwischen Familie Geiss und Kollegah knallte es gewaltig! Der Skandal-Rapper veröffentlichte 2018 mit Kollege Jigzaw den Song “Medusablick“, in dem er Shania und Davina heftig angriff, ihnen sogar Mord und Vergewaltigung drohte. "Unsere Töchter sind traumatisiert. Wie kann man nur so schreckliche Dinge sagen?", klagte Mutter Carmen damals. “Meine Töchter haben nach den Drohungen Angst, in Deutschland auf die Straße zu gehen.“ Der Streit landete vor Gericht.

Kollegah muss 100.000 Euro an Shania und Davina zahlen

Jetzt verurteilte das Landgericht Mannheim Kollegah und seine Plattenfirma Alpha Music zu einer Geldstrafe. Der Rapper muss jeweils 50.000 Euro an Shania und Davina bezahlen. Die Begründung: Schwerwiegende Verletzung des Persönlichkeitsrechts.

Familie Geiss ist erleichtert über das Urteil. "Das war seelische Grausamkeit", erklärt Mama Carmen jetzt der "BILD"-Zeitung. "Meinen Töchtern steht das Geld zu!" Was Shania und Davina mit den 50.000 Euro machen? "Wir werden das Geld erst mal in Aktien anlegen. Der Markt ist ja gerade gut. Wenn sie 18 sind, können sie sich davon ein Auto kaufen. Dann können sie sagen: Vielen Dank, Blümchen, ich habe jetzt ein schönes Auto!"

