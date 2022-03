Carmen & Robert Geiss: Aus und vorbei! Sie gehen getrennte Wege

Davina feiert im Mai ihren 19. Geburtstag alt und will in der Immobilien-Branche Fuß fassen. Auch Schwester Shania wird in wenigen Wochen volljährig. Papa Robert findet, dass die beiden langsam ihre eigenen Wege gehen müssen. In der neuen Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" beschließt er, in eine neue Wohnung mit Carmen zu ziehen - ohne Davina und Shania. Die verwöhnten Schwestern sollen in Zukunft allein wohnen.