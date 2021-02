Carmen und Robert Geiss: Heftiger Streit ums Geld

Stolz verkündet Carmen ihrem Mann den Kauf. Doch seine Reaktion ist eher unterkühlt. "Ich habe ein Pferd gekauft. Hahaha. So geil Robert, für die neue Wohnung. Du glaubst es nicht, du wirst dich verlieben. Das stand da in schwarz weiß, das muss beleuchtet werden. Ich bin so verliebt", schwärmt die Kölnerin fröhlich.

"Das war doch ne Falle. Was hat das jetzt gekostet?", will der Millionär wissen. Da druckst Carmen etwas herum.

Irgendwann platzt Robert dann der Kragen: "Carmen, was ist denn jetzt los? Die Shania sagt mir Tausendvierhundert hats gekostet, du erzählst mir was von Zweitausend auf Tausend und ein bisschen. Ja was hat das denn jetzt gekostet?" Anstatt ihrem Mann zu antworten, lässt die Zweifach-Mutter ihn einfach stehen.

Ob die beiden sich am Ende wieder vertragen und Robert sich genauso über das Pferd freut? Man darf gespannt sein...

Robert Geiss: Bitterer Absturz. Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: