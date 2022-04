Carmen & Robert Geiss: Aus und vorbei! Sie sagen Lebewohl

In der aktuellen Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" müssen die TV-Millionäre nach 15 Jahren ihre geliebte Wohnung räumen. Gar nicht so einfach. Schließlich hängen viel Erinnerungen an ihrem langjährigen Domizil. "Es ist ein sehr schwerer Abschied für uns, weil wir hier aufgewachsen sind. Das war unser Haus, das wir am meisten benutzt haben. Ich werde auch die Dachterrasse vermissen, weil es einfach so schön war", erklärt Tochter Davina. Doch irgendwann haben eben auch die schönsten Zeiten ein Ende. Und wer weiß, vielleicht wird es in ihrer ersten eigenen Wohnung ja noch viel besser...

Folge verpasst? HIER bei RTL+ könnt ihr die neue Staffel von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" streamen.*

Ehe-Aus bei Carmen und Robert? Im Video erfahrt ihr, womit er zu weit gegangen ist: