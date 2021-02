Carmen & Robert Geiss: Zickenkrieg bei ihren Teenie-Töchtern

Als Davina sieht, dass ihre jüngere Schwester ihren Neoprenanzug trägt, rastet sie komplett aus. Die beiden Teenies keifen sich an, was das Zeug hält. Zu viel für ihre genervten Eltern! Um den Zoff nicht länger anhören zu müssen, schnappen sich Carmen und Robert kurzerhand ihre Paddle-Boards und fliehen zurück aufs Meer. Ob sich ihre Töchter wieder vertragen haben, wenn sie zurück zum Boot kommen? Oder der Zoff in die nächste Runde geht? Das wird sich heute Abend um 20:15 Uhr bei RTLzwei zeigen...

