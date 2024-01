Caro Robens: Nach Verlust ihres "Babys" - so hart war es wirklich für die TV-Auswanderin...

Mittlerweile kann Caro jedoch auch die positiven Seiten daran sehen und gibt weiter zu: "Das 'Iron Diner' abzugeben war schon eine sehr miese Sache, aber im Laufe der Zeit habe ich mich damit abgefunden und es war zum Teil auch so ein bisschen so, dass ich einfach aufgegeben habe. Es hat eben nie wirklich geklappt und es machte irgendwann auch keinen Spaß mehr. Und immer wieder von vorne anzufangen... daher war es gar nicht mehr so schlimm". Caro und Andreas Robens haben so oder so bereits das nächste Projekt in Planung - sie wollen einen Muscle Beach nach kalifornischen Vorbild an der Playa ins Leben rufen und sind da aktuell noch in Klärung, wie Andreas uns verriet. Außerdem suchen sie ebenfalls nach einer größeren Location für ihr Fitnessstudio. Dass die Robens trotz der Schließung des "Iron Diners" aus El Arenal verschwinden könnten, müssen Fans also nicht befürchten.