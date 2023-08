Caro und Andreas Robens: "Papa, Kind und Mama"! So süß sind ihre Babys

Seit Jahren werden Caro und Andreas Robens auf Schritt und Tritt in ihrem Leben in ihrer Wahlheimat Mallorca begleitet. Die "Goodbye Deutschland"-Star haben sich auf der Urlaubsinsel mit ihrem Iron Diner und einem eigenen Fitnessstudio in El Arenal einen großen Wunsch erfüllt und sich dort erfolgreich ein Leben aufgebaut. Immer wieder geben sie im Netz Einblicke in ihren Alltag - so auch jetzt, als süße Babys die Muttergefühle in Caro hochkommen ließen.