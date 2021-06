Caro Robens: Nackt-Bild sorgt für Furore

Die Fans interessiert aber vielmehr Caros heißer Körper. Unter dem Post häufen sich zahlreiche Komplimente wie "Bleib nur so wie du bist. Ich liebe auch die Nacktheit und das geht doch am besten im eigenen Pool. Ich versteh dich, Caro", "Naja… der Andi weiß, was er an dir hat. Du Sahneschnitte!" und "Schöne Aufnahme! Sieht fantastisch aus."

Welche Paare haben sich nach dem "Sommerhaus der Stars" getrennt? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: