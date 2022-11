Caro Robens: So viele Beauty-OPs hatte sie wirklich!

Im Interview mit der "Mallorca Zeitung" verrät die 43-Jährige, wie oft sie bereits beim Beauty-Doc war und was sie hat machen lassen. "Botox, Stirn und so weiter, das ist ja klar. Ab und zu mal Lippen aufspritzen", erzählt sie offen. "Die Nase habe ich mir richten lassen. Das lag aber auch daran, dass ich wirklich schlecht atmen konnte. Das war teils ein medizinisch notwendiger Eingriff, teils auch nur eine ästhetische Sache." Doch das war längst nicht alles. Auch ihre Brüste, den Bauch und den Po hat sie machen lassen. "Also eigentlich bei fast allen Körperteilen", beichtet sie. Eine ziemlich lange Liste! Doch mit dem Ergebnis scheint sie mehr als happy zu sein....

