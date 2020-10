Caro & Andreas Robens: Bitteres Aus! Es führt kein Weg dran vorbei

Doch der Plan steht. "Sinnvoll wäre ein Pärchen, wo der Mann in der Küche steht und die Frau kellnert. Das spart Geld. Wir wären dann nur hier zur Kontrolle und für Autogramme und Fotos machen. Aber das Hauptgeschäft sollen dann diese Leute führen", erzählt Andreas. Eine Interessentin gibt es auch schon. Die ehemalige Kellnerin Andrea und ihr Mann haben Interesse, den Laden zu übernehmen. Jedoch hat sie einige Zweifel. "Was mir natürlich Sorgen macht, ist die Zeit, in der wir gerade leben. Die Saison hat gar nicht stattgefunden. Jetzt schließen die schon wieder Hotels. Welche Leute sollen im Winter hier was zu essen holen? Ich finde es etwas gefährlich."