Caro & Andreas Robens: Jetzt wendet sich das Blatt!

Doch das nächste Problem ließ nicht lange auf sich warten. Andrej Mangolds Ex-Flamme Eva Benetatou ihr Verlobter Chris Stenz zogen in die Promi-WG ein. "Andrej führt die Truppe von den anderen an. Jetzt hat er ein eigenes Problem...", stellte Andreas amüsiert fest. Er sah daran sogar eine Chance, dass sie beim nächsten Mal nicht das Haus verlassen müssen. Sein Rat an Caro: "Misch dich bloß auf keinen Fall n irgendeinen Mist ein! Kopf runter, Gras drüber wachsen lassen, zurückziehen und sie vergessen einen so ganz langsam."