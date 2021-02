Caro & Andreas Robens: Knallharte Abrechnung mit Michael Wendler

Im Interview mit "Bunte" lassen die "Sommerhaus der Stars"-Gewinner kein gutes Haar an Michael. "Bei solchen Leuten wie dem Wendler ist es natürlich klar, dass alles nur noch schlimmer wird. Dieser Typ ist einfach nur untragbar", schimpft Andreas. Obwohl die beiden auch unter den Lockdown-Maßnahmen leiden, können sie Michaels Aussagen überhaupt nicht nachvollziehen. "Jeder kennt glaube ich Menschen, die Corona hatten, haben oder daran gestorben sind. Jemand sagt 'Die Krankheit gibt es nicht‘, das ist schon wieder so dumm, dass da Leute hinterherlaufen, die sagen 'Oh, der Wendler hat recht", ätzt Caro weiter.