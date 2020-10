Caro & Andreas Robens: Schlimmes Ehe-Drama auf Mallorca!

In der aktuellen Folge der TVNOW-Sendung bangt Andreas um die Zukunft ihres Fitnessstudios "Iron Gym". Denn in unmittelbarer Nähe will eine große Kette eröffnen. Caro kann die Panik jedoch überhaupt nicht nachvollziehen. "Natürlich kann immer was schiefgehen. Aber das kann es immer und überall. Warum sollte ich die ganze Zeit mit langem Gesicht rumlaufen und schlaflose Nächte haben?", findet sie.