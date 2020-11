Caro & Andreas Robens: Schlüpfrige Sex-Beichte!

In der neuen Folge von "Caro und Andreas - 4 Fäuste für Mallorca" macht Caro ein erotisches Fotoshooting für ihren Liebsten. Worauf ihr Andreas am meisten steht? "Er mag es am liebsten, wenn ich total aufgebrezelt bin in High Heels, kurz, knapp und viel Haut zeige", offenbart die 41-Jährige. Besonders scharf würde ihn Strapse machen.

