Caroline von Monaco: Scheidung nach 14 Jahren

Zwingt Ernst August sie jetzt zur Scheidung?

Grund dafür könnte seine Freundin, Künstlerin Claudia Stilianapoulos, sein. "Ich bin glücklich", verkündete der Welfenprinz jüngst freudestrahlend bei einem Event in Madrid. Verliebt zeigte er sich dort zum ersten Mal ganz offiziell Seite an Seite mit seiner Neuen. Zugegeben: Ernst August war nie ein Kind von Traurigkeit und ließ in der Vergangenheit nichts anbrennen. Immer wieder demütigte er Caroline mit diversen Eskapaden. Sie hielt stets zu ihm – verlor nie ein schlechtes Wort. Vielleicht aus Anstand, vielleicht aus Loyalität zu ihrer Familie? Doch dieses Mal scheint es Ernst August mit seiner Claudia ernst zu sein. So soll er sie bereits seinen Freunden vorgestellt haben. Läuten also bald die Hochzeitsglocken? Für den einstigen Skandal-Royal wäre es ein Neuanfang – für Caroline hingegen ein bedeutender Einschnitt in ihr Leben. Schließlich würde die erstgeborene Tochter von Fürst Rainier († 81) bei einer Scheidung ihren ehelichen Status als "Königliche Hoheit" verlieren.

Ihre Anwälte offenbarten jedoch kürzlich, die Prinzessin habe "keine Angst davor, ihr Ehemann könnte neu heiraten und weitere Nachkommen zeugen". Scheint, als wäre Caroline bereit, endlich mit diesem Kapitel abzuschließen, ihren Mann freizugeben und allein ihren eigenen Weg zu gehen …

Die größten royalen Skandale aller Zeiten: