Cathy Hummels: Bittere Abrechnung mit Ex Mats Hummels!

"Eine Trennung ist immer schwer. Vor allem aber, wenn man noch liebt und ein gemeinsames Kind hat", bekannte die Moderatorin mit tränenerstickter Stimme in ihrer neuen "RTL Zwei"-Doku "Cathy Hummels – Alles auf Anfang". Nach vielen Gerüchten und Schlagzeilen äußerte sich die Mutter des vierjährigen Ludwig auch zu den Gründen für das Ehe-Aus nach 13 gemeinsamen Jahren: Fußballer Mats hatte wieder einen Vertrag in Dortmund unterzeichnet – Cathy wollte aber in ihrer Heimat München bleiben. "Das war sehr schwer. Ich musste mich entscheiden: Entweder ich verliere ihn oder ich verliere mich. Und ich musste mich für mich entscheiden." Und weiter: "Hier ist meine Familie. Und ein Fußballspieler ist so viel weg, und dann immer alleine zu sein, auch mit meinem Sohn, ohne Hilfe…"

In der Zeit in Dortmund hatte Cathy zuvor zweimal eine Depression durchlitten. Dieses Risiko wollte sie nicht noch einmal eingehen. Mats hatte dafür kein Verständnis. "Er wollte, dass ich zu ihm nach Dortmund komme. Wir haben versucht, die Trennung zu vermeiden", so Cathy. "Aber am Ende war es der Mats, der gesagt hat: 'Ich kann nicht mehr.'" Für Cathy eine harte Zeit: "Es war oft sehr schwer, den Menschen, den du geliebt hast und irgendwie auch noch liebst, mit anderen Frauen zu sehen", spielt sie auf seine Flirts mit Models und Insta-Beautys an. Etwas, das auch schon vor der Trennung ein Problem war? Auf die Frage, ob Mats sie betrogen habe, antwortet Cathy nur traurig: "Dazu möchte ich hier nichts sagen!" Und sagt damit eigentlich alles…