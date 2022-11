Cathy Hummels: Das ist der wahre Trennungsgrund!

In ihrer Dokumentation "Cathy Hummels - Alles auf Anfang" wird die Moderatorin in ihrem Alltag begleitet. Auf einem Trip nach Los Angeles wird dabei auch gezeigt, wie sie sich bei einer Dating-Agentur anmeldet, die "auf Unternehmer, auch Celebrities" spezialisiert ist. Was ihren neuen potentiellen Partner betrifft hat die Mutter des kleinen Ludwig wohl nun spezielle Vorstellungen. So verrät sie auch, wonach sie aktuell auf keinen Fall sucht: