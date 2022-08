Cathy Hummels: Die Trennung zerreißt sie innerlich

Die 34-Jährige weiß, worauf ihr Body so sehr reagiert. "Wahrscheinlich ist es dann doch ein bisschen viel Stress privat und ich bin da auch jetzt dran, alles so ein bisschen neu zu sortieren", sagt sie. Und: "Ich bin ein Mensch, ich verdaue alles. Also auch so Trennungen und solche Dinge. Ich verdaue das einfach. Und ich habe richtig gemerkt, dass ich da etwas ändern muss."

Sie selber hasst Veränderungen, aber sie ist stolz, dass sie sie annimmt und den richtigen Weg eingeschlagen hat. Und das darf sie auch sein!

