Cathy Hummels: Erneute Klatsche gegen Ex Mats!

"Aaahh, ich glaube, es vergeht kein Tag ohne Schlagzeilen", kommentiert Cathy den neuesten Bericht über Mats auf Instagram. Für sie gibt es dagegen nur einen Mann in ihrem Leben: Sohn Ludwig. Als sein Vater Münchens Nachtleben unsicher machte, hatte er eine Tanzaufführung mit seinem Kindergarten. "Ich konnte leider nicht dabei sein, weil ich arbeiten musste. Hätte auch gern gekuschelt. Aber mit Ludwig", schießt sie weiter gegen ihren Ex. Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann dieses Drama in die nächste Runde geht...

Noch mehr Details über die Trennung von Cathy und Mats erfahrt ihr im Video: