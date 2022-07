Mats Hummels: Erneute Klatsche für Noch-Ehefrau Cathy Hummels!

Hat Mats Hummels nun etwa schon wieder eine Neue? Der Insider will ebenfalls wissen, dass sich die beiden über gemeinsame Freunde kennengelernt haben. Doch ganz so nah seien sie sich dann auch nicht gekommen, denn angeblich sei die Frau, die sich hier so eng an den Sportler schmiegt, bereits vergeben. Doch, so wie Mats in letzter Zeit nichts anbrennen lässt, ist es wohl nur eine Frage Zeit, bis er das nächste Mal beim Flirten erwischt wird...

Die Ehe mit seiner Frau Cathy Hummels, scheint für den Fußballer wohl definitiv vorbei zu sein. Mehr dazu erfährst du im Video: