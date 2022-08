Cathy Hummels: Jetzt geht sie mit Sohn Ludwig nach Paris

Braucht Cathy eine Auszeit? Nachdem vor allem Noch-Ehemann Mats Hummels in diesem Jahr mit immer neuen Liaisons von sich Reden machte, wendete sich Cathy vor einigen Wochen erstmals an die Öffentlichkeit und verriet, wie sehr sie unter all den Negativ-Nachrichten litt! Den Kopf in den Sand stecken kommt für die Moderatorin dennoch nicht in Frage! Ganz im Gegenteil sogar! So verrät die Power-Frau nun, dass sie mit ihrem Sohn Ludwig eine Reise nach Paris geplant hat!

