Cathy Hummels nach Trennung von Mats: Das wusste bis jetzt niemand

So offenbart Cathy nun gegenüber "RTL": "Das ist auch wirklich, muss man sagen: wenn der Mats kann, ist der Ludwig bei ihm. Er ist auch gerade bei ihm. Das funktioniert aber auch gerade super!" Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Cathy und Mats haben scheinbar einen super Weg miteinander gefunden, wie sie für Ludwig das perfekte Umfeld schaffen können, trotzdem sie seit ihrer Trennung in unterschiedlichen Städten wohnen! Ob Cathy uns in der nächsten Zeit wohl mich noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!