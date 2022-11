Hat Cathy Hummels einen Freund?

Mats genießt sein Leben nach der Trennung in vollen Zügen. Doch wie sieht es bei seiner Ex aus? Hat Cathy Hummels einen neuen Freund? "Die letzten Tage wurde ich oft gefragt, ob ich viel Liebe oder sogar eine NEUE Liebe in meinem Leben habe. Ja, hab' ich. Die Liebe zu mir selbst", verrät sie noch im Juni bei Instagram. Drei Monate später wird sie bei "taff" dann aber etwas deutlicher: "Sagen wir mal so, ich bin schon ein bisschen auf der Suche, auf der Jagd." An Angeboten dürfte es Cathy nicht mangeln, denn sie hat einiges zu bieten! So kämpft sie nicht nur für einen offenen Umgang mit Depressionen, sondern macht sich auch immer wieder für mehr Selbstliebe stark! Eine Sache müsste der neue Freund von Cathy Hummels allerdings akzeptieren: Ex Mats spielt natürlich immer noch eine große Rolle in ihrem Lieben. Die beiden verbindet besonders wegen ihres gemeinsamen Sohnes Ludwig noch eine enge Freundschaft. Doch das sollte für den richtigen Mann kein Problem sein...