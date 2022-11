Cathy Hummels: Jahrelanges Leiden! Sie spricht über die schlimmste Zeit ihres Lebens

Cathy Hummels: Ihr Kampf gegen die Depressionen

Im Alter von 16 Jahren erkrankte Cathy Hummels das erste Mal an einer Depression. Wie es dazu kam, verrät sie bei "Exclusiv Weekend": "Ich wurde zwei Jahre sehr, sehr, sehr stark gemobbt. Ich hatte, glaube ich, nie so ein Selbstwertgefühl. Durch, wie gesagt, Mobbing, Schicksalsschläge - mein Opa ist gestorben, war wie ein Papa, meine Eltern hatten eine ganz starke Ehekrise." Ihr ganzes Leben lang kämpfte sie gegen die unsichtbare Krankheit. "Da dachte meine Mutter in erster Linie, ich bin magersüchtig, weil ich einfach so enorm abgenommen habe", erinnert sie sich im "BR" zurück. "Ich war unfassbar traurig. Ich war einfach nur noch eine leere Hülle, ich habe ständig geweint. Und dann kam die nächste Depression mit 21. Und dann habe ich auch verstanden, dass das, was ich mit 16 hatte, eben eine Depression ist und keine Magersucht oder Essstörung, sondern einfach eine Traurigkeit, die mir den Magen zugeschnürt hat."