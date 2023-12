Cathy Hummels: Rosenkavalier-Lüge aufgeflogen? Hat sie sich ihren Verehrer ausgedacht?

Cathy wäre nicht die erste frustrierte Ex, die sich selbst Blumen schickt, um ihr Gesicht zu wahren, während der Verflossene längst anderweitig glücklich ist. Und genau das scheint bei ihrem Ex der Fall zu sein – Mats wird auffällig oft an der Seite eines Münchner Models gesichtet, die Cathy dazu noch ähnlich sieht. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung zwar noch nicht, aus ihrem Freundeskreis ist jedoch zu hören, dass sie schon seit einigen Monaten zusammen seien. Gut möglich also, dass Cathy die Tatsache, dass Mats vor ihr wieder in festen Händen ist, als eine Art Niederlage betrachtet – und deshalb vorgibt, von heimlichen Verehrern umzingelt zu sein. Man kann ihr nur wünschen, dass irgendwann ein echter Rosenkavalier auf sie wartet – und keine Scheu hat, sein Gesicht zu zeigen …