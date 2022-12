Cathy Hummels: Kryptische Zeilen! "Es ist alles nur in meinem Kopf"

Schritt für Schritt scheint Cathy Hummels über diesen harten Lebensabschnitt hinwegzukommen. In der Vergangenheit berichtete die "Kampf der Realitystars"-Moderatorin, dass sie bereits unter Depressionen litt. Nun scheint sie jedoch einen Weg gefunden zu haben, damit klarzukommen und schreibt in ihrer Instagram-Story ebenfalls: "Es wird jeden Tag besser - es ist alles nur in meinem Kopf". Die Auszeit in Dubai bewirkt allen Anscheins nach wahre Wunder für Cathys Seelenheil.

Wie sehr sich die Mutter des kleinen Ludwig über die Jahre verändert hat, erfährst du im Video: