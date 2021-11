Cathy Hummels: Schock-Enthüllung! Ihre Nerven liegen blank

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und es wird wieder gemütlich. In diesem Jahr hat Cathy Hummels sich sogar drei hübsche Adventskränze ins Haus gestellt, um für die richtige Stimmung zu sorgen. Leider war ihre Freude nicht von Dauer, denn einer ihrer Kränze ist am Wochenende in Flammen aufgegangen!