Cathy Hummels und Mats Hummels nach Trennungsgerüchten: Jetzt macht sie es offiziell!

Auch wenn in der letzten Zeit immer wieder neue Ehekrisen-Spekulationen zwischen Cathy und Mats Hummels die Runde machten, scheint zwischen dem Ehepaar alles in Ordnung zu sein. So postet Cathy nun ein neues Foto von sich via "Instagram", auf dem sie sich in einem traumhaften Winterlook präsentiert und dazu schreibt: "Dortmund is calling". Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Scheinbar hat sich Cathy ordentlich in Schale geschmissen und auf sie warten ein paar besondere Tage mit Mats in dessen neuer Wahlheimat! Und auch die Fans zeigen sich von Cathys Beitrag sichtlich begeistert! So heißt es unter dem Bild: "Wow, du siehst wieder mal wundervoll aus" sowie "Tolle Frau und Mutter".

Ob Cathy den Trennungsgerüchten damit wohl ein jähes Ende setzen konnte? Wir können definitiv gespannt sein...