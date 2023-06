Cathy Hummels: Schwestern-Zoff! Jetzt fliegen die Fetzen

Sie sind so stolz! Cathy und Vanessa freuen sich riesig über ihre "Playboy"-Bilder. Zurecht, denn entgegen aller bösen Kommentare, sind die Bilder tatsächlich sehr ästhetisch geworden. "Ich hab sie schon lange nicht mehr so strahlen sehen", freut sich Cathy auch für ihre Schwester. Um die Fotos zu bewerben, tingeln die beiden gerade durch TV-Shows, geben fleißig Interviews. Und da sitzen sie dann: Die Ex-Spielerfrau mit Jetset-Ambitionen, die gerne in der Öffentlichkeit steht. Und die herzlich "normale" Steuerfachangestellte, die mit zwei Kindern in München lebt. Sofort stellt sich beim Zuschauer unbewusst die Frage: Wen finde ich eigentlich sympathischer? Genau das könnte zum Problem werden, weiß der Insider: "Cathy liebt die Aufmerksamkeit, will gemocht werden. Wenn ihre Follower oder das Publikum aber anfangen, Vanessa 'netter' zu finden, dann ist schnell Schluss mit dem Frieden." Und weiter: "Cathy mag keine Konkurrenz." Schon gar nicht von der eigenen Schwester…

