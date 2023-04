Cathy Hummels: Sie kennt keine Grenzen! Geht sie diesmal wirklich zu weit?

Profi-Kicker wie Papa? Wohl kaum! Der Sohn von Cathy und Mats Hummels soll wohl eher in Mamas Fußstapfen treten. Denn die 35-jährige Influencerin gibt ihrem Ludwig schon fleißig Nachhilfeunterricht in Sachen Instagram und lässt den Fünfjährigen sogar kleine Clips drehen und ins Netz stellen. "Da unten drückt man drauf und dann kann man was aufnehmen und posten", hört man Cathy in einer Story-Sequenz auf ihrem Profil erklären, während sie gemeinsam mit Söhnchen Ludi in die Kamera guckt. Und dann darf der Nachwuchs-Internetstar sogar alleine ran, ohne Mama dreht er einen Clip, während man Cathy von weiter weg im Hintergrund rufen hört.