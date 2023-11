Cathy Hummels: Jetzt sitzt sie auf dem hohen Ross!

So glücklich war Cathy Hummels schon lange nicht mehr. Mit 35 Jahren hat sich die Moderatorin ihren Kindheitstraum erfüllt. Auf Instagram berichtet sie über ihre erste Reitstunde mit Pferd Bobby: "Heute hatte ich mein allererstes Reittraining und es war wirklich wunderschön. Was für ein Erlebnis! Was für ein Ereignis! Mein Kleinmädchentraum ging heute in Erfüllung. Ich hatte und habe immer noch Tränen in den Augen. Auf einem Pferd zu sitzen und Reiten zu lernen, war wirklich mein allergrößter Wunsch."

Warum sie das nicht früher angegangen ist? "Ihr wisst ja, dass mir das aufgrund meiner Krankheiten früher verwehrt geblieben ist … umso einmaliger war dieser Moment heute", schwärmte Cathy.