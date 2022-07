Cathy Hummels: So schlägt sie jetzt aus ihrer Scheidung von Mats Profit

"Hör auf mit meinem Herzen zu spielen, das tut so weh…", kommentierte die Influencerin gerade ein Shooting-Foto, das sonst womöglich untergegangen wäre. Doch dank der mehrdeutigen Klage stürzten sich die Medien auf den Beitrag, wollten darin wieder mal eine versteckte Nachricht an Mats erkennen.

Aber warum heizt Cathy auf diese Weise immer wieder selbst Krisen-Gerüchte an? Die Antwort dürfte auf der Hand liegen: Je mehr Aufmerksamkeit sie bekommt, desto mehr freuen sich die Werbe-Partner (in diesem Fall ein Modelabel), desto lauter klingelt die Kasse. So gesehen verwundert es nicht, dass Cathy das Gemunkel um ihren Beziehungsstatus ständig lukrativ ausschlachtet, frei nach dem Motto: Wenn’s schon in der Liebe nicht läuft, dann wenigstens im Job…