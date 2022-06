Cathy Hummels: Jetzt packt sie über ihre geheime Leidenschaft aus

Wie Cathy nun offenbart, ist sie eine absolute Handtaschen-Liebhaberin. So berichtet sie gegenüber "Gala": "Ich habe wirklich viele Taschen. Es ist so, dass ich mir immer ganz besondere Modelle raussuche, auch viel secondhand kaufe, weil ich halt besondere Taschen mag und auch, wenn ich Geld ausgebe, super gerne mein Geld spare, um mir eine schöne Tasche zu kaufen." Wie sie ergänzt, hatte sie diese Leidenschaft schon in ihren Jugendjahren: "Ich sammle die schon seit, ich glaube, seitdem ich 16 bin. Es ist wirklich so, dass ich einfach so eine ganz besondere Liebe zu Taschen habe." Und welches ist ihr Lieblingsmodell? Für Cathy glasklar: "Also ich glaube, meine teuerste ist eine Hermès-Tasche." Ob Cathy uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Einblicken in ihren Kleiderschrank überraschen wird? Wir können gespannt sein!