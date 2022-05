Cathy Hummels: Trauriger Abschied! Jetzt geht sie in die USA

"Bin aufgeregt, dass erste Mal USA seit der Pandemie", berichtet Cathy nun in ihrer "Instagram"-Story und ergänzt zu einem weiteren Post, auf dem sie mit einem sommerlichen Kleid durch ihre Heimat München flaniert: "Ich versprühe schon mal ein paar Miami-Vibes in der Stadt". Doch was hat Cathy in Miami vor und wie lange wird sie dort bleiben? Fliegt sie alleine oder in Begleitung? Erst kürzlich machte die Power-Frau noch mit einem kryptischen Post von sich reden, als sie nämlich offenbarte, dass sie mit einer unbekannten Person Eis essen ist. Ob sie genau diese Person jetzt wohl in die USA begleitet? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt, wenn sich Cathy mit einem Update aus Florida bei ihren Fans zu Wort meldet!