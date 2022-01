Cathy Hummels & Mats Hummels: Jetzt bricht ihr Lügengerüst endgültig zusammen!

Angeblich sollen sie längst getrennt sein, doch plötzlich postet Cathy wieder süße "Papi, Mami & Ludi"-Familienfotos aus dem Dubai-Urlaub. Sie und auch Mats geben sich offenbar gerade redlich Mühe, heile Welt zu demonstrieren. Mit Erfolg, denn in den Medien wird bereits das Ehecomeback bejubelt. In Wahrheit kann davon jedoch keine Rede sein, versichert uns eine Quelle aus Cathys engstem Umfeld gegenüber "Closer": "Die Scheidung am Münchner Gericht läuft auf Hochtouren. Die beiden machen aktuell sogar eine gemeinsame Therapie, um zu erarbeiten, wie sie nach der Scheidung am besten für ihren Sohn sorgen können." Denn Ludi solle auf keinen Fall unter der Trennung leiden. Das ist sicher löblich, doch Cathys Harmonie-Theater gehe ihrem Umfeld mittlerweile tierisch auf die Nerven, so der Insider. Komisch nur, dass auch Mats bei der Heile-Welt-Aufführung mitspielt …